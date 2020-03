Toulouse – Le concert d’IAM reporté à l’Automne

Partager Facebook

Initialement prévu ce mardi 24 mars 2020, le concert du groupe IAM est reporté au 6 octobre 2020 toujours au Bikini de Toulouse.

Les billets restent valables pour cette nouvelle date.

Le groupe IAM présentera cet automne à Toulouse leur nouvel et dixième album“Yasuke”. Ce titre dit beaucoup. Sur la philosophie du groupe, sur son parcours, sur le monde d’hier et d’aujourd’hui.

IAM a toujours incarné le mélange, les croisements, l’amour d’une musique qui lui a permis de vivre intensément, sans filet ni compromission. Et cet album est une nouvelle borne sur la route de l’intelligence, de la lucidité, de l’enthousiasme sans cesse réactivé. Aussi une énième déclaration d’amour à une musique pas comme les autres, autrefois taxée de caprice d’adolescence, voire même d’anti-musique, aujourd’hui populaire et trop souvent dénaturée. IAM, lui, n’est pas du genre à dire que c’était mieux avant, à agiter son drapeau légitime de pionnier comme d’autres secouent leurs médailles. Non. IAM ne connaît ni l’aigreur ni le rétroviseur.

IAM en concert

Mardi 24 mars 2020 reporté au 6 octobre au Bikini

www.lebikini.com