Toulouse. Le Cinéma ABC rend hommage à Pasolini !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Cinéma ABC de Toulouse célèbre Pier Paolo Pasolini avec une rétrospective en 6 films du 27 juillet au 9 aout 2022.

Il y a plus de 45 ans, Pier Paolo Pasolini disparaissait dans des conditions tragiques laissant derrière lui une oeuvre fascinante et controversée. A la fois réalisateur, écrivain, journaliste, peintre, acteur, Pasolini s’est exprimé sous différentes formes pour livrer une vision de son monde.

En 1961, il signe son acte de naissance avec Accatone suivi du très fort Mamma Roma. Deux chef d’oeuvres absolus qui ont marqué le cinéma par le regard néoréaliste de Pasolini. La suite, c’est une singularité cinématographique qu’on découvrira au cinéma ABC. Soit cinq longs-métrages proposés pour la première fois en version restaurée : la satire féroce La Ricotta, le passionnant travail documentaire Enquête sur la sexualité, la farce politique Des oiseaux petits et gros et la célèbre trilogie sur les mythes (L’Évangile selon saint Matthieu, Œdipe Roi et Médée).

Ces films d’une richesse étonnante sont à (re)découvrir à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini !

Infos et réservations : www.abc-toulouse.fr