Toulouse : Le Cabaret le Robinson ouvre sa terrasse pour l’été

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A partir du 20 juin, Le Robinson crée ainsi La Terrasse du Robinson : un restaurant / bar de plein air ouvert du mercredi au dimanche, à partir de 17h.

Alors que la crise touche de plein fouet le Cabaret, fermé administrativement depuis le 14 mars, les équipes du Robinson et sa Troupe mythique Les Crevettes Musclées imaginent de nouvelles façon de faire vivre ce lieu emblématique, situé au sud de Toulouse.

C’est une formule conviviale pour toute la famille que propose Le Robinson, avec des animations adaptées à la distanciation sociale de mise en cette période de crise sanitaire.

Le Robinson, ses équipes, ainsi que sa troupe Les Crevettes Musclées, qui vivent une période de crise sans précédent, se mobilisent et regorgentde créativité pour organiser «l’après».

«Le Robinson est en péril, comme nombre de restaurants, bars et lieux de fête en France. Il s’agit là de trouver un moyen de rebondir pour sauver notre Cabaret.», explique Stéphane Fauré, Directeur du Robinson.

C’est ainsi que Le Robinson lance une guinguette dotée d’une terrasse en plein air et d’un concept de tapas, avec toute l’équipe « au four et au moulin », en cuisine et au service.

Ouverte du mercredi au dimanche, à partir de 17h, La Terrasse du Robinson est un lieu résolument emprunt de l’esprit de convivialité et de fête qui caractérise Le Robinson: animations, cours de danses «à distance» (!), animations et spectacles pour les enfants, terrain de pétanque, jeux en bois, cocktails, tapas et bruschettas,avec Les Crevettes Musclées en Maître des lieux.

Des stages en juillet

En complément, de ce concept inédit pour Le Robinson, les artistes du Cabaret proposent deux stages au mois de juillet:

– Stage de chant pour chanteurs pros ou confirmés

Du 15 au 16 juillet, 10h-13h / 14h-17h

Respiration, vibration et résonance avec Séverine Parent (Coach vocal Cirque du Soleil) et Manon

Denimal Cubero (Formation Richard Cross)

– Stage Comédie Musicale, chant, danse et expression scénique

Du 20 au 24 juillet

Coaching vocal, danse, théâtre, mise en scène, interprétation et spectacle de fin de stage avec les coach

Manon Denimal Cubero (Formation Richard Cross), Maeva Tricard et Stéphane Fauré (Le Robinson).

Informations et réservations sur le site : www.lerobinson.com