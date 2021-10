Toulouse. La youtubeuse Juju Fitcats en dédicaces à la Fnac

Partager Facebook

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Sans Filtre », Juju Fitcats sera à la FNAC Toulouse Wilson pour une séance de rencontres-dédicaces le 9 octobre prochain.

Avec plus de 2,6 millions d’abonnés sur Youtube et 2,8 millions sur Instagram, Juju Fitcats est l’une des influences fitness les plus populaires en France. Son style unique, cool et décontracté a su séduire le public. Après un premier livre de recettes gourmandes adaptées à son activité physique, Juju Fitcats revient avec un ouvrage plus personnel dans lequel elle livre ses astuces, conseils et habitudes. « Sans Filtre » sortira le 7 octobre prochain.

Sous forme de petits billets perso ou de pages conseils plus détaillées et illustrées de photos, elle partage ainsi: sa morning routine pour attaquer du bon pied (même quand on n’est pas du matin), ses recommandations pour trouver le bon équilibre entre alimentation et activité physique, ses idées pour apprendre à se détacher du regard des autres et s’accepter, ses coups de gueule sur des sujets qui lui tiennent à cœur, ses programmes muscu en quelques minutes (pour avoir des abdos de super héros, un dos super costaud…), ses conseils pour se faire plaisir, ne pas craquer et surtout ne pas culpabiliser quand on craque et ses recettes pour des assiettes complètes, des boissons énergie ou des petits péchés mignons qui font du bien…

Rendez-vous à la FNAC Toulouse Wilson le 9 octobre à 14h.