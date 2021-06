Toulouse. La Maison Nougaro ouvre sa terrasse

Partager Facebook

La Maison Nougaro ouvre son espace muséal et déploie sa terrasse à deux pas du centre-ville de Toulouse.

Au kilomètre zéro du canal du midi, site d’exception classé au patrimoine mondial de l’Unesco, tout au bout du port de l’embouchure, la terrasse s’allonge sur le quai devant la Maison Nougaro et à l’ombre des platanes qui lui confère une ombre naturelle de fraicheur et de bien-être pour accueillir le public. On pourra tout l’été déguster des mets et quelques quilles de vin avec plaisir.

Les mets proposés sont intégralement confectionnés dans des bocaux stérilisés par un conserveur local qui utilise exclusivement des produits régionaux en circuits courts issus de producteurs responsables et dans une approche zéro déchet et la pratique du recyclage. L’offre culinaire originale et exclusive s’articule autour d’un grand choix de petits bocaux à petits prix qui permettent de concocter un repas varié et équilibré dans un esprit « tapas » mais avec le côté généreux et bistronomique. Des bocaux plus grands complètent l’offre en viandes et poissons pour des repas à plusieurs ou en famille et aussi comme plat du jour.

Bref, vous l’aurez compris la Maison Nougaro vous attend et surtout sa terrasse ouverte du jeudi au dimanche de 12h à 18h

Infos :

Maison Nougaro

Péniche Sanctanox, Ponts Jumeaux

31200 Toulouse