Toulouse. La Librairie de la Renaissance accueille l’auteur Thomas Procher

La Librairie de la Renaissance, à Toulouse, accueille Thomas Porcher pour parler de son dernier ouvrage « Mon dictionnaire d’économie » mardi 25 octobre à 19h.

Membre des Economistes atterrés, docteur en économie de l’Université Panthéon-Sorbonne, Thomas Porcher est professeur à la Paris School of Business. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont les bestsellers Traité d’économie hérétique et Les délaissés (Fayard) et de publications dans des revues académiques internationales. Il dévoile aujourd’hui « Mon Dictionnaire d’économie ».

Dans une période compliquée où les questions se multiplient quoi de mieux pour y remédier qu’un dictionnaire ? Entrée par entrée, notion par notion, le lecteur pourra progressivement s’y réapproprier les termes d’un débat trop souvent confisqué. A contre-courant de la pensée dominante, l’auteur y livre ses analyses. Libre à chacun d’y adhérer ou pas. L’essentiel est de relancer la réflexion, voire la controverse, et de permettre à toutes et tous d’y prendre part.

Thomas Porcher en parlera devant les toulousains à la Librairie de la Renaissance le 25 octobre.

Infos pratiques :

LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE

1 allée Marc Saint Saëns – TOULOUSE

05.61.44.16.32

www.librairie-renaissance.fr