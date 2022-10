Toulouse FM , émission en public pour Halloween 

Partager Facebook

Venez fêter Halloween avec Toulouse FM et Les Toulousains au Studio 55, le vendredi 28 octobre de 7h à 10h !

A l’occasion de leur nouveau spectacle LOL of the dead, le Studio 55, le théâtre du trio Les Toulousains, accueille La Team du Matin Toulouse FM pour une matinée spéciale Halloween. Venez assister à cette émission en public et en direct dès 7h, en compagnie de Melissa Billard, Fred Menuet, Pat Borg et toute la team Toulouse FM !

Pour l’occasion, le petit dèj’ vous sera offert avec les succulentes chocolatines de la boulangerie Chez Yohann et Mercedes, les enfants seront gâtés avec des sucettes halloween aux couleurs de Toulouse FM concoctées par Stefany Pâtisserie Créative et ils profiteront des maquillages effrayants de Caroline Garcia pour fêter Halloween comme il se doit !

Au cours de cette émission, les spectateurs auront la chance de pourvoir gagner « 1 an de théâtre au Studio 55 » !

Informations pratiques :

Vendredi 28 octobre à partir de 7h

Studio 55 à Toulouse, 55 avenue Louis Bréguet

www.studio-55.fr

Réservation conseillée en vous inscrivant : www.toulousefm.fr