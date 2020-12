Toulouse. Concert du Nouvel An en direct sur les réseaux sociaux

Partager Facebook

Tugan Sokhiev et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse donneront un concert du nouvel an exceptionnel ce 31 décembre à 20h sur la page Facebook et la chaine Youtube de l’Orchestre.

L’Orchestre national du Capitole poursuit la diffusion de ses concerts à huis clos depuis la Halle aux grains en live et en streaming, afin de maintenir le lien avec son public. Fort du succès rencontré lors des précédentes diffusions, notamment le 18 décembre dernier avec un récital spécial musique de film, place au traditionnel Concert du Nouvel An. Tugan Sokhiev proposera d’achever l’année en musique avec le concert du Nouvel An et quelques pages intemporelles issues des quatre coins de la planète.

Jeudi 31 décembre à 20h – Le Nouvel An de Tugan Sokhiev

Ce concert sera diffusé en live sur les pages facebook de l’Orchestre, de la Mairie de Toulouse et de France 3 Occitanie:

ONCT : www.facebook.com/ONCToulouse

Mairie de Toulouse : www.facebook.com/Toulouse

Office de Tourisme : www.facebook.com/Toulouse.tourisme

Et YOUTUBE ONCT : www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q