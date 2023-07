Toulouse. Concert de Jazz au Garage ce vendredi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 21 juillet, le Garage à Toulouse propose un concert de Jazz autour de son exposition « Live Love Toulouse ».

Jusqu’au 30 juillet le Garage propose de venir découvrir « Live Love Toulouse ». Tout au long de cette expo dédiée à la scène du graffiti toulousain d’hier à aujourd’hui, le lieu propose de nombreux rendez-vous culturels. Et ce cendredi 21 juillet, le grand public est invité à se retrouver autour d’un concert de Jazz réunissant un quartet d’amis mais surtout de musiciens (saxo, batterie, contrebasse et piano) déjà bien connus : Iscle Datzira, sax ténor et soprano, Albert Bover piano, Louis Navarro contrebasse et Christian « Ton Ton » Salut batterie. Une soirée spéciale sur les thèmes de la diversité et de la solidarité !

Programme complet et réservation sur le site : www.expolayup.com