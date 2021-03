Toulouse. Cette semaine, le festival Ciné-Palestine à découvrir en ligne

Partager Facebook

La 7 ème édition de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie s’adapte et devient Ciné-Palestine Toulouse Occitanie avec une programmation en ligne du 1er au 9 mars mais pas uniquement !

Actuellement la situation sanitaire en France et les incertitudes qui en découlent quant à l’ouverture des salles de cinéma, de théâtre, des divers lieux publics, ont conduit les organisateurs à tranformer l’événement. Pas d’annulation mais un plan B tout aussi intéressant.

Du 1er au 9 mars, une programmation permettra de voir 4 films en ligne, des tables rondes ou encore un concert grâce à la Cave Po’ Toulouse. Le festival n’en reste pas là et deviendra nomade dès le mois prochain. Jusqu’en juin, le ciné-Palestine ira à la rencontre de la région toulousaine et bien au delà.

Depuis 2014, une équipe de volontaires, passionnés de cinéma a initié la 1ère édition de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie. Cet événement annuel se déroule généralement au début du mois de mars et sur une période de 10 jours. Aucune compétition n’est organisée seulement l’occasion aux toulousains de décourvrir l’histoire de la Palestine à travers son cinéma. Un cinéma palestinien méconnu du grand public qui cette année tout particulière pourra être attentif à une programmation à découvrir en ligne.

4 films en ligne:

“Bigger then alleys” de Ahmad Saleh (2019), diffusé le 1 mars 2021 à partir de 19h.

“Son of the Streets” de Mohammed Almughanni (2020), diffusé le 3 mars 2021 à partir de 19h.

“Walled Citizen” de Sameer Qumsiyeh (2019), diffusé le 5 mars 2021 à partir de 19h.

“My Gaza on line” de Mohamed Jabaly (2019), diffusé le 7 mars 2021 à partir de 19h.

Un concert en ligne :

• Concert « live » par le groupe CharqGharb, diffusé le 6 mars 2021 à 19h sur Radio Cave Po’.

Une table ronde radiophonique :

Table ronde radiophonique – Sujet : « Des femmes cinéastes filment des Palestiniennes », avec la réalisatrice palestinienne Norma Marcos, et la réalisatrice du film « Palestiniennes », Mariette Auvray.

Médiatrice : Colette Berthès, diffusé le 8 mars à 19h sur Radio Cave Po’.

Une lecture radiophonique de poésie

Lecture : Poésie sonore par Soleïma Arabi, diffusé le 9 mars 2021 à 19h sur Radio Cave Po’

Pour en savoir plus et découvrir la programmation de Ciné Palestine 2021 : http://cine-palestine-toulouse.fr/