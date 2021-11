Toulouse. Avant-première du film les Olympiades de Jacques Audiard à l’ABC

Partager Facebook

Rendez-vous ce mardi 2 novembre à 20h45 pour découvrir le nouveau long métrage de Jacques Audiard, les Olympiades, au cinéma ABC de Toulouse.

Un nouveau film de Jacques Audiard est toujours un événement en soi. Le réalisateur d’Un Prophète, de Rouille et d’os, Sur mes lèvres et lauréats de la Palme d’or pour Dheepan, revient avec un nouveau très joli film. Un retour en France après le très fort Les Frères Sisters tourné aux Etats Unis. Ici, il réunit une équipe de choque. On retrouve à l’écriture Céline Sciamma et devant la caméra Lucie Zhang, Noémie Merlant et Jehnny Beth.

Le film sera visible en avant-première ce mardi soir au cinéma ABC de Toulouse.

Synopsis : Paris 13e, quartier des Olympiades.

Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.