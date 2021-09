Toulouse. Avant-Première de L’Evénement, Lion d’or à Venise, au Cinéma ABC

Partager Facebook

Mardi 19 octobre à 20h30, Audrey Diwan, réalisatrice de L’ÉVÉNEMENT ( Lion d’or à Venise), présentera son film au Cinéma ABC de Toulouse pour une avant-première exceptionnelle.

La réalisatrice française d’origine libanaise vient de remporter le prix suprême de la Mostra de Venise pour son deuxième long métrage (après Mais vous êtes fou), adapté du roman d’Annie Ernaux, sur un avortement clandestin. Un film qui depuis sa présentation italienne a conquis toutes les critiques. Du livre incroyablement puissant d’Ernaux à la mise en scène de Diwan, l’Evénement va bousculer notre automne cinématographique.

> www.abc-toulouse.fr

Synopsis

L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…