Toulouse. Avant-première de Grand marin de Dinara Drukarova

Mardi 6 décembre à 20h30, le Cinéma ABC Toulouse reçoit la réalisatrice et actrice Dinara Drukarova pour l’avant-première de GRAND MARIN.

C’est un nouveau joli moment que nous propose le cinéma ABC Toulouse. Pour son premier long-métrage inspiré du Grand Marin de l’écrivaine Catherine Poulain, Dinara Drukarova nous plonge dans les mers du Nord. Elle y raconte l’histoire de Lili.

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord. Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté.

Rendez-vous ce mardi au cinéma ABC Toulouse pour une belle avant-première : https://abc-toulouse.fr/