Toulouse : Appel à projet pour des courses de création Littérature et Arts

Toulouse Métropole lance un appel à projet pour des bourses de création littérature et arts. Dans les circonstances actuelles de confinement le délai de dépôt de vos projets de création va jusqu’au 29 mai 2020.

Toulouse Métropole lance un appel à candidatures en direction des auteurs et artistes autour de tandems auteur/artiste pour 4 bourses de création littérature et arts. La date limite de candidature est fixée au vendredi 29 mai 2020 à 18h. Une initiative en partenariat avec le Marathon des Mots, le festival du livre Jeunesse Occitanie, le festival Bd de Colomiers et le soutien de la DRAC Occitanie.

Vous pouvez télécharger les appels à candidatures ci-dessous au format.pdf :

1 bourse « Littérature internationale et Arts » en lien avec le Marathon des Mots : https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/26865399/Appel+Bourses+de+cr%C3%A9ation+litt%C3%A9rature+internationale+et+arts+2020.pdf/7802be84-417f-4254-93b9-55411997b82e

1 bourse « Littérature générale et Arts » ou « concert littéraire » en lien avec le Marathon des Mots – Thématique pop révolution, pop culture : https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/26865399/Appel_Bourses_creation_litterature_generale_arts_+2020/ffd977b6-f90e-4377-a0d9-3b1d2f40e92d

1 bourse « Littérature jeunesse et Arts » en lien avec le festival du Livre Jeunesse Occitanie : https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/26865399/Appel+Bourse+de+cr%C3%A9ation+litt%C3%A9rature+jeunesse+et+arts+2020.pdf/4837bf61-f667-46e6-b318-ef4197734f68

1 bourse « Bande dessinée et Arts » en lien avec le festival Bd de Colomiers : https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/26865399/Appel+Bourses+de+cr%C3%A9ation+Bd+2020.pdf/1082074e-1de3-411e-b2f8-f3f46f426c7a