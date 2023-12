The Libertines en concert à Toulouse en février 2024

Partager Facebook

Le groupe The Libertines, de Peter Doherty et Carl Barat, débarque au Bikini de Toulouse le 27 février 2024 à l’occasion des 35 ans du Festival Les Inrocks.

En 2024, le Festival Les Inrocks fête sa 35e édition. Moment de découverte musicale depuis trois décennies, il ne partait plus en tournée et restait sur Paris notamment. Avant, Toulouse était l’une des dates privilégiés du Festival. Pour son anniversaire, retour en tournée et passage obligatoire au Bikini.

Et pour un retour, quel retour ! Le premier nom annoncé à Toulouse n’est rien d’autre que le groupe culte de la scène rock anglaise du début des années 2000 : The Libertines. Carl Barat et Peter Doherty, habitués du lieu en groupe ou en solo, investiront le Bikini en février prochain quelques jours avant la sortie d’un nouvel album « All Quiet on The Eastern Esplanade ». Un retour après une date en 2002 pour leur premier album « Up The Bracket ».

Ouverture de la billetterie le 21 décembre à 11h sur lebikini.com