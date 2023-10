The Hives en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre des 40 ans du Bikini, le groupe The Hives sera de retour à Toulouse ce lundi 9 octobre.

The Hives a fait son retour surprise en ce mois de mai dernier avec la sortie d’un nouveau morceau « Bogus Operandi » extrait du nouvel album sorti le 11 août dernier. The Death Of Randy Fitzsimmons est le premier album complet des Hives depuis plus de dix ans.

The Death Of Randy Fitzsimmons est le premier album complet des Hives depuis plus de dix ans, mais comme son titre macabre le laisse entendre, cette absence du groupe en studio est uniquement due aux circonstances des Hives. Il y avait un problème… l’absence de plus en plus longue du fondateur, mentor et compositeur des Hives, Randy Fitzsimmons, qui n’est jamais sous les feux de la rampe.

Aujourd’hui, de retour pour leur tout dernier acte depuis sa mystérieuse disparition, le groupe a livré un disque qui n’est pas seulement digne de son héritage, mais qui donne un nouveau souffle aux Hives. The Death Of Randy Fitzsimmons est une véritable renaissance.

Plus d’infos sur Toulouse : www.lebikini.com