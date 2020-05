The Blaze joue en live à l’Aiguille du Midi pour Le Cercle

Partager Facebook

Le duo The Blaze réalise une performance exceptionnelle à l’Aiguille du Midi 3842M à Chamonix Mont Blanc afin de lever des fonds pour la Fondation du patrimoine et la Fondation Goodplanet.

Cercle se mobilise face à la crise sanitaire et accompagne cette performance audiovisuelle virtuelle d’une collecte de fonds en collaboration avec iRaiser au profit de la Fondation du Patrimoine et de la Fondation GoodPlanet. L’objectif est de soutenir ces organisations afin qu’elles puissent, autant qu’il est possible, poursuivre leurs activités de protection du petit patrimoine partout en France, et leurs actions pour la biodiversité et l’environnement. Grâce à cette performance à but caritatif, Cercle souhaite participer à la relance des économies locales en faisant travailler les artisans et les entreprises qui veillent à remettre en œuvre les travaux sur le petit patrimoine où les mesures sanitaires sont plus légères ou plus faciles à appliquer.

The Blaze est un duo français, composé des cousins Guillaume et Jonathan Alric, musiciens et réalisateurs. Leur histoire a commencé avec leur premier morceau, Virile, sorti en 2016 sur le label Bromance. Le duo a ensuite sorti son premier EP Territory en 2017, et leur premier album DANCEHALL en 2018 sur le label Animal63.

Pour rappel, en Février 2019, The Blaze avait réalisé une belle performance à Toulouse lors d’un concert à guichets fermés au Bikini.Que de beaux souvenirs.

Découvrez donc le live extraordinaire pour le Cercle à l’Aiguille du Midi.

The Blaze live @ Aiguille du Midi The Blaze live @ Aiguille du Midi Publiée par Cercle sur Lundi 25 mai 2020

ou sur : https://www.facebook.com/cerclemusic/videos/1603415073149966/