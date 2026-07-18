Masterclass Gospel au Festival Jazz à Foix : venez faire vibrer votre voix !

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Le célèbre Festival Jazz à Foix approche à grands pas ! Et si, cette année, vous ne vous contentiez pas d’applaudir les artistes depuis le public ? Le programme des festivités de cette édition 2026 ne se passe pas exclusivement sur scène : il se vit également de l’intérieur. Si vous avez envie de chanter, de progresser techniquement ou tout simplement de partager un moment musical unique, c’est le moment de vous lancer. Il reste encore quelques places disponibles pour participer à deux rendez-vous vocaux exclusifs.

Une Masterclass « Pour Tous » : l’énergie du chœur et du partage

Vous rêvez de donner de la voix mais vous n’avez jamais osé franchir le cap ? Cette première session est taillée sur mesure pour vous ! Conçue comme un moment vibrant et accessible à toutes et tous, cette masterclass permet d’explorer la puissance et l’énergie communicative du gospel.

La pédagogie est axée sur le collectif et le plaisir immédiat :

Des exercices vocaux pour débloquer et libérer la voix en douceur.

Une méthode d’apprentissage collective intuitive.

Un travail d’harmonisation de groupe.

L’apprentissage d’un chant gospel en chœur et en solo, dans la joie et la bonne humeur.

Le grand atout de cette formule : aucune expérience préalable n’est requise. Seule votre envie de chanter et de partager des émotions suffit pour rejoindre le chœur !

Pour les chanteurs confirmés : immersion dans les répertoires afro-américains

Les voix disposant déjà d’une bonne expérience ne sont pas en reste. La seconde masterclass propose une expérience totalement immersive pour les chanteuses et chanteurs souhaitant affiner leur identité vocale et muscler leur technique d’interprétation.

Le répertoire abordé est vaste et exigeant : Blues, Gospel, Jazz, Funk ou encore RnB. Le déroulement de l’atelier se veut pointu et ultra-personnalisé. Chaque participant travaillera sur un extrait en solo et bénéficiera d’un feedback direct sur de nombreux axes :

Le placement précis de la voix et la maîtrise des nuances.

L’appréhension du groove et de l’improvisation.

L’articulation et la clarté du phrasé.

La connexion émotionnelle indispensable au texte chanté.

Il s’agit d’un espace de travail pensé pour être à la fois bienveillant et exigeant, permettant à chaque artiste de repartir avec de nouvelles clés pour affirmer son intention musicale.

Informations pratiques et tarifs

Que vous soyez un grand débutant curieux ou un vocaliste aguerri, choisissez la formule qui correspond à vos envies !

Formule Date Horaires Tarif Prérequis Pour tous (Découverte) Mercredi 22 juillet 2026 De 13h00 à 16h00 50 € Aucun, ouvert aux débutants Confirmés (Perfectionnement) Jeudi 23 juillet 2026 De 13h00 à 16h00 80 € Expérience vocale préalable