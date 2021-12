Spiderman, La Panthère des Neiges, Mystère…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

En plus du dernier Spiderman au cinéma, on pourra voir La Panthère des neiges, Mystère, Un Héros de Asghar Farhadi ou encore Mes très chers enfants !





Spider-Man: No Way Home de Jon Watts

Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux…

La Panthère des neiges de Marie Amiguet, Vincent Munier

Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes.

Un héros de Asghar Farhadi

Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Mes très chers enfants de Alexandra Leclère

Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares…

Mystère de Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

Victoria est une petite fille de 8 ans, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger lui confie un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, son père découvre que l’animal est en réalité un loup.

Chère Léa de Jérôme Bonnell

Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre…