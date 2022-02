Spectacle : la Première Guerre mondiale sur scène à Colomiers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn





Ce samedi 12 février 2022 à 20 heures au hall Comminges, la Ville de Colomiers présente le spectacle « Aux Champs d’honneur », alliant danse, musique et dessin, grâce au talent des artistes de la Compagnie Les Parcheminiers.

Sur scène, quatre danseurs, deux musiciens et un dessinateur plongent les spectateurs dans la Première Guerre mondiale : ils mêlent dessin, danse, musique et voix pour convoquer à nos sens cet épisode dramatique de l’Histoire. « Aux champs d’honneur » fait fusionner le front et l’arrière d’une guerre sans mesure et sans merci.

Dans l’union inédite de trois formes d’arts pour donner à voir l’indicible, chacune se soutient et se nourrit des autres pour porter une œuvre qui touche au plus profond de notre humanité.

Réservations : https://colomiers.festik.net/aux-champs-d-honneur/1