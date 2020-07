Sortie Cinéma : Divorce Club, Eté 85, La Voix du Succès…

Partager Facebook

Cette semaine, les films sortent en salle le 14 juillet avec Divorce Club, Eté 85, la Voix du Succès ou encore L’aventure des marguerites.

Divorce Club de Michaël Youn avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.

Eté 85 de François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85…

La Voix du succès de Nisha Ganatra avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr.

Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné mais proportionnel à son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s’affaire à des tâches ingrates alors qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.

L’Aventure des Marguerite de Pierre Coré avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes… Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre.