Slim Paul en concert au Bikini ce mercredi

L’excellent Slim Paul sera en concert au Bikini ce mercredi 7 juillet avec Heeka en première partie.

Après un premier LP Dead Already (Pias, 2018) encensé par la presse et une tournée de deux ans en France, Etats Unis, Canada et Europe, Slim PAUL revient avec Good For You, un second album résolument plus optimiste, à l’image de son second single ‘That Line’.

Autour de ‘Spread The Love’, morceau résolument amoureux, Slim compose et écrit 12 nouveaux titres. Loin des textes empreints de noirceur du précédent LP, Good for you livre un message plein d’espoir et d’amour ‘Love is what you get when you keep on groovin’. Des compositions aux arrangements plus pop sur lesquels Slim y joue beaucoup plus : basse, piano, percussions… Entre folk, rock, blues et bottleneck, Slim Paul vous convie à cette communion pleine d’optimisme, telle une résurrection endiablée comme pour retrouver ce lien rompu après une année chaotique.

> www.lebikini.com