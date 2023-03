Sarah Schwab présente son spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Les 3 mars (20h30) et 4 mars (21h), le Studio 55 accueille en ses murs Sarah Schwab pour deux représentations inédites de son tout premier spectacle « Du rêve à la réalité ».

Découverte dans The Voice Kids (2014) et The Voice (2020), Sarah Schwab nous offre un moment unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Une véritable prouesse vocale à découvrir dans une mise en scène signée par Patrick Sébastien.

« À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres icones de la chanson, un show original et inoubliable. Un talent rare, une voix exceptionnelle, Sarah schwab est à la star de demain ! »

Infos réservations: https://www.studio-55.fr/spectacles/du-r%C3%AAve-%C3%A0-la-r%C3%A9alit%C3%A9