JetLag s’empare de L’Interférence : 12h de Reggaeton et Perreo Non-Stop à Toulouse

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Ce vendredi 19 juin 2026, le crew JetLag débarque à L’Interférence (Balma). Au programme : rooftop au coucher du soleil, reggaeton, cumbia et perreo jusqu’à l’aube. Préparez-vous à transpirer !

18La température monte d’un cran dans la Ville Rose ! Le « Gang Toulousain » de JetLag signe son grand retour ce vendredi 19 juin 2026 pour un marathon festif de 12 heures. Si vous cherchiez où faire la fête ce week-end, ne cherchez plus : direction L’Interférence à Balma pour un voyage musical sans passeport jusqu’à Medellín, San Juan ou Madrid.

Au programme ? Deux ambiances, deux espaces, et une seule promesse : hacer perrear a Toulouse hasta el amanecer.

17h00 – 23h00 : « El Cielo », Coucher de Soleil et Vibes Ensoleillées sur le Rooftop

Pour bien commencer la soirée, la « Rédac » de JetLag vous donne rendez-vous dès la fin d’après-midi sur le magnifique Rooftop Gama de L’Interférence. L’idée est simple : profiter du coucher de soleil avec une vue dégagée tout en sirotant un verre.

Musicalement, l’échauffement se fera en douceur mais avec un rythme imparable. Les DJs résidents vous régaleront de :

Salsa

Cumbia

Reggaeton OldSchool et ensoleillé

C’est le before parfait pour décompresser de la semaine, retrouver ses amis, et commencer à se déhancher sous le ciel toulousain.

23h30 – 05h00 : « Reggaeton y Perreo #6 », La Tempête dans le Club

Dès 23h30, on quitte le ciel pour plonger dans les abysses brûlantes du club Aura de L’Interférence. C’est ici que les choses sérieuses commencent avec le format JetLag : Reggaeton y perreo #6.

La cadence s’accélère avec du perreo duro, du dembow dominicain, du Baile Funk et de la Bachata. Attendez-vous à entendre résonner les bangers absolus de tous les patrons du mouvement : Karol G 🇨🇴, Rauw Alejandro 🇵🇷, Benito (Bad Bunny) 🐰, Daddy Yankee 👑, Ferxxo, et bien d’autres.

L’équipe vous prépare des performances scéniques et une sélection musicale pointue pour transformer le club en véritable boîte latino-américaine. Révisez vos classiques, l’ambiance promet d’être électrique !

Informations Pratiques

L’Interférence s’impose décidément comme le nouveau lieu incontournable des nuits toulousaines, combinant parfaitement l’esprit chill du rooftop et l’énergie brute d’un grand club.

Date : Vendredi 19 juin 2026

Lieu : L’Interférence (Rooftop Gama & Club Aura)

Adresse : 56 Route de Lavaur, 31130 Balma

Horaires : Ouverture des portes à 17h00 (Rooftop) / 23h30 (Club) / Fin à 05h00.

Billetterie : Pensez à réserver rapidement, le Gang Toulousain a l’habitude d’afficher Sold Out. Différents pass (Rooftop seul, Club seul, ou pass complet) sont disponibles directement sur le site officiel de L’Interférence.

Mira quien llega, cosa buena. Toulouse, prépare-toi à trembler !