Rouquine en concert avec un nouvel album à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le duo, vainqueur de l’émission « The Artist » sur France 2, nous dévoile un nouveau projet après leur 1er album « Masculine ». Fidèle à eux même, sur des textes cinglants et inspirés, Rouquine nous parle de toutes ces France qu’ils connaissent et rencontrent au fil de leurs tournées. Rouquine montre une fois de plus à travers ce projet, sa capacité à connecter avec son public.E n live, Rouquine se barre, pays lointain et grands espaces, mais les rythmiques se musclent et on garde toujours le corps en mouvement, pieds au sol. Jouant avec les codes urbains sur des thèmes actuels, Rouquine dépoussière la chanson et prend son public à contre-pied.

Pour présenter cet album, le duo nous offre le clip de Poisson volant !