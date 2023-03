Revivez le meilleur des années 80 ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le spectacle Stars 80 est de retour au Zénith Toulouse Métropole ce samedi 18 mars.

Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs signe son retour avec une tournée dès ce mois de février 2023 avec un nouveau show exceptionnel ! Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80. Retrouvez en live les stars qui ont fait le succès de ces dernières éditions accompagnés de quelques nouveaux .

Soutenus par leurs musiciens, les artistes rendront également hommage aux tubes légendaires de figures emblématiques des années 80. On retrouvera sur scène notamment Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Emile et Images, Sabrina, Phil Barney, Debut de soirée, Zouk Machine et tant d’autres.

L’occasion de revivre en musique cette décennie mythique. Stars 80, des titres d’anthologie, un show éblouissant, des images de légende : rendez- vous ce samedi 18 mars à Toulouse !

Réservations : www.box.fr