Revivez Gladiator en ciné-concert à Toulouse

Revivez le film culte aux nombreux Oscars de Ridley Scott, Gladiator, lors d’un ciné-concert exceptionnel le 26 mars 2022 au Zénith de Toulouse.

Pour la première fois en tournée en France découvrez GLADIATOR Live, le ciné-concert exceptionnel d’un film chef-d’œuvre ! Pas moins de 200 musiciens et chanteurs de chœurs devant un écran géant HD qui interprètent le film de légende et le subliment en live.

Gladiator est un film culte de Ridley Scott avec pas moins de 5 oscars dont meilleur acteur pour Russell Crowe, meilleur second rôle pour Joaquin Phoenix et celui du meilleur film.Hans Zimmer (The Lion King, Pirates of the Caribbean, Inception, The Dark Knight) et Lisa Gerrard (Dead Can Dance, Jane Got a Gun, Samsara) ont remporté la meilleure musique originale aux Golden Globes 2000.

On pourra donc en 2022 revivre ce film de légende avec un orchestre et une ambiance qui fera honneur à la légende.

Réservations : gladiatorlive.fr