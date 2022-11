Retrouvailles sous chapiteau entre Surnatural Orchestra et le Cirque Inextrémiste à Blagnac

Partager Facebook

Du 12 au 17 novembre, au Parc des Ramiers Blagnac, le Surnatural Orchestra et le Cirque Inextrémiste se retrouvent avec le spectacle « Pic ».

Des retrouvailles explosives sous chapiteau entre le Surnatural Orchestra et le Cirque Inextrémiste ! Ils y joueront un spectacle en trois dimensions, au plus près du public. Pic vise à mettre en doute nos perceptions autant que nos certitudes… D’un solo gras et lourd, à un « tutti » doux et volatile, la musique n’est pas là au service des scènes de cirque, elle en construit le sens et l’émotion. Par leur douceur et leur merveilleux, les « ultralégers » volants (avions de balsa, pliages de matériaux high-tech, jonglages de plumes…) amènent un silence de méditation, contrechamps aux scènes évoquant la puissance du collectif, l’effort démesuré de la résistance physique (suspensions, pyramides, chaînes de corps pendus par un bras…) et la dérisoire lucidité du clown. Une fenêtre poétique-utopique ouverte sur notre avenir commun. Un débordement bienvenu, un carnaval sous la pluie !

Réservations et infos : https://www.odyssud.com/