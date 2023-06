Retour de la journée des enfants dans deux cinémas de Toulouse

Partager Facebook

Les Cinémas Pathé Toulouse et Gaumont Labège organisent la grande journée des enfants ce dimanche 18 juin avec trois films : Harry Poetter, Elémentaire et Ruby l’ado Kraken.

Pour cette nouvelle édition, La Grande Journée des Enfants donne rendez-vous aux enfants et à leurs parents le dimanche 18 juin dans les cinémas Pathé Toulouse et Gaumont Labège. Au programme de cette journée riche en émotion : deux films proposés en avant-première et un film mythique à faire (re)découvrir à toute une génération sur grand écran !

ÉLÉMENTAIRE

Présentée en clôture du Festival de Cannes, cette dernière pépite du studio d’animation Pixar révolutionne à nouveau le graphisme en 3D à travers une histoire d’amour touchante aux valeurs universelles.

RUBY, L’ADO KRAKEN

Après Le Chat Potté 2, qui a rencontré un grand succès en France, les studios d’animation Dreamworks présentent Ruby, leur nouvelle héroïne !

HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS

Enfin, vous (re)plongerez dans le premier épisode de la saga Harry Potter. Une adaptation captivante de l’œuvre imaginée par J.-K. Rowling et qui continue de fasciner petits et grands.

Informations et réservations sur pathe.fr ou sur l’application mobile des cinémas Pathé