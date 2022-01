Partager Facebook

Jok’Air sera en concert à Toulouse le 5 mai 2022 au Bikini avec son New Jok City Tour.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le concert de Jok’Air initialement prévu le 16 février 2022 au Bikini à Ramonville est reporté au Jeudi 05 mai 2022 dans la même salle. Les billets achetés restent valables pour cette date de report.

Remboursement possible jusqu’au 04 mai 2022. Plus d’information auprès de Box Office au 05 34 31 10 00, lebikini.com et points de vente habituels.