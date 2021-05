Toulouse. Le Rose Festival de BigFlo & Oli reporté !

Partager Facebook

Prévu cet été, du 3 au 4 septembre à Mondoville près de Toulouse, le Rose Festival initié par BigFlo & Oli est reporté à 2022.

Ce devait être un événement majeur de la rentrée prochaine. On attendait beaucoup d’artistes et de public sur le domaine d’Ariane de Mondonville à 20 minutes de Toulouse. Des gros noms devaient se succéder pendant deux jours de concerts. Malheureusement, le projet de festival de BigFlo et Oli est reporté à 2022.

Dans un communiqué, les deux frères se sont exprimés :



« Bonjour à tous,

Aux vues des conditions évidentes sanitaires, nous sommes dans le regret de vous annoncer que le festival est reporté à septembre 2022. Nous avons fait le maximum pour qu’il se maintienne. Le lieu était prêt, les artistes étaient prêts mais on ne pouvait pas le faire pleinement a la hauteur de notre ambition.

Merci à tous les toulousains pour leur soutien et leur enthousiasme.

Si vous saviez ce qu’on vous prépare…

A l’année prochaine, prenez soin vous »