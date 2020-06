Réouverture du Casino Barrière de Toulouse le 2 juin

Partager Facebook

Suite aux nouvelles annonces du Gouvernement sur l’étape 2 du plan de déconfinement, le Casino Barrière de Toulouse pourra réouvrir le mardi 2 juin.

Comme partout, cela se fera dans des conditions strictes. Barrière s’engage à recevoir ses clients et collaborateurs en toute sécurité et continuera de s’adapter aux futures annonces et étapes du plan de déconfinement.

Dans un communiqué, le groupe Barrière donne les dernières informations pour l’accueil du public. Dans tous les établissements Barrière, toutes les mesures de santé et de sécurité sanitaire sont mises en oeuvre pour assurer l’accueil et la qualité du séjour des clients, dans le plus grand respect des annonces gouvernementales.

L’organisation sociale et professionnelle de notre quotidien a changé et les séjours au sein des établissements Barrière impliquent bien entendu de nouvelles procédures de sécurité sanitaire, l’adoption systématique des gestes protecteurs, et des aménagements pour vivre le plus agréablement possible les nouveaux usages nécessaires pour respecter les règles en vigueur .

Ainsi la distanciation physique passe par une réorganisation des espaces avec une signalétique d’informations, des équipements protecteurs, la distribution de gel hydro-alcoolique et de lingettes désinfectantes. Elle est accompagnée de mesures d’entretien strictes et régulières des surfaces et des éléments manipulés par les clients (clés, terminaux de paiement, etc.).

Dans tous les établissements Barrière, la digitalisation a été renforcée sur l’ensemble du parcours client pour limiter les contacts : paiement sans contact, et procédures de check-in, express check-out, réservation et facturation digitalisées. Bien sûr, certains équipements sont immédiatement renouvelés après chaque usage, notamment dans les espaces sanitaires, les lieux de pause ainsi que dans les espaces des restaurants et des bars.

Enfin, pour le retour des spectacles, il faudra attendre encore un peu mais vous pouvez rester informé sur https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations.html