Rencontrez Madame Fraize sur scène à Toulouse

Dans le cadre du printemps du Rire 2022, découvrez Madame Fraise ce mardi 5 avril à la Salle Nougaro de Toulouse.

Après plus de quinze ans à incarner M.Fraize, personnage prônant l’absurde aux silences gênants, l’humoriste fait peau neuve avec un nouveau one-man show, Madame Fraize. Robe verte, perruque rousse et longs gants roses, l’âme-sœur de M. Fraize a réussi à sociabiliser cet enfant introverti et capricieux. Elle nous raconte les moments du quotidien et les petits riens de la vie en couple, tellement éprouvante !

Un spectacle résolument positif, drôle et poétique dont on a tant besoin ! Rendez-vous à la Salle Nougaro pour découvrir Madame Fraize !

Réservations : https://leprintempsdurire.festik.net/madame-fraize/1