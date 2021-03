Renarde présente le clip de « Une fin au Silence »

Partager Facebook

Le toulousain Renarde dévoile le clip de « Une fin au silence », deuxième extrait de son très attendu premier EP « Courts Métrages » prévu le 12 mars prochain.

Et voilà le clip. La semaine passée, Renarde nous offrait un nouveau son mise en image cette semaine dans une nouvelle vidéo. Un titre qu’on aime profondément. Entre mystère et colère, « Une Fin Au Silence » est le monologue maladroit d’un malheureux en quête de réponses.

Ce titre nous met l’eau à la bouche pour la suite du projet et l’EP « Courts Métrages ». Ce disque représente un an et demi de travail au cours duquel Bruno Dibra et Jeremy Dunne à la réalisation n’ont cessé de faire grandir leurs idées. Après avoir écouté en long et en large, une vingtaine de maquettes que Bruno avait faites chez lui, ils ont sélectionné 5 titres, pour créer un EP homogène entre pop baroque et cinématographique qui plaira autant aux fans de The Last Shadow Puppets qu’à ceux d’Alexandra Savior, Benjamin Biolay, Feu! Chatterton ou Juniore.

A découvrir le 12 mars prochain !