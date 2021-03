Ce samedi, l’Orchestre national du Capitole invite le chef allemand Thomas Guggeis

Partager Facebook

Le 6 mars, l’Orchestre national du Capitole invite le jeune chef allemand Thomas Guggeis à découvrir en live sur internet.

Ancien assistant de Daniel Barenboim, celui-ci s’est formé auprès des meilleurs. C’est un véritable engouement que ce jeune chef allemand provoque sur les scènes internationales. Pour ses débuts au pupitre de l’ONCT, le chef s’empare de deux mythes : celui de Zarathoustra tout d’abord. Long poème, prophétie spirituelle, remise en cause des dogmes chrétiens (notamment par l’annonce de la mort de Dieu), le texte de Nietzsche développe l’idée de la « Volonté de puissance ».

Le poème symphonique de Strauss en donne une interprétation musicale par l’idée de grandeur orchestrale : le déploiement de l’orchestre des extrêmes graves dans l’introduction (grondement des contrebasses, du contrebasson et de l’orgue) aux registres aigus du Chant de la danse constitue une mise en scène musicale des théories philosophiques nietzschéennes. Ainsi parlait Zarathoustra sera créé le 27 novembre 1896 à Francfort, sous la direction du compositeur. Autre mythe, Tristan et Isolde, dont le dialogue de l’amour et de la mort offrira un contrepoint lyrique au poème symphonique de Strauss.

CONCERT DIFFUSÉ EN LIVE

> SUR FACEBOOK

ONCT

www.facebook.com/ONCToulouse

Mairie de Toulouse

www.facebook.com/Toulouse

> SUR YOUTUBE

ONCT

www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q

> disponible en streaming jusqu’au 19 avril 2021