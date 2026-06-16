Quiz Coupe du Monde 2026 au Petit Bikini : l’apéro incontournable de l’été toulousain

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La fièvre du Mondial gagne les bords du Canal du Midi ! Le mythique Petit Bikini, la célèbre guinguette estivale située à Ramonville-Saint-Agne, se met à l’heure du football. Pour célébrer le tournoi, le lieu organise un grand « Quiz Coupe Du Monde » ce mardi 16 juin 2026. L’occasion parfaite pour lier convivialité, détente et passion du ballon rond.

Testez vos connaissances footballistiques entre amis

Tout au long de la saison estivale, le Petit Bikini rythme les fins de journées avec ses incontournables apéros quiz. Pour cette édition spéciale, l’objectif est de replonger dans les moments les plus marquants de l’histoire de la Coupe du Monde.

Que vous soyez un véritable encyclopédiste du football ou un simple amateur venu partager un bon moment, le quiz s’adresse à tous. Seul ou en équipe, vous serez mis au défi sur diverses thématiques :

Les matchs de légende et les finales historiques.

Les buts mythiques qui ont marqué les esprits.

Les joueurs cultes, les hymnes et les maillots mémorables.

Les anecdotes les plus improbables de la compétition.

Ambiance guinguette, piscine et retransmission des matchs

L’expérience au Petit Bikini dépasse le simple cadre du jeu. Les participants sont invités à démarrer la soirée dans une ambiance résolument festive, les pieds dans l’eau autour de la piscine du Bikini et un verre à la main.

Sur place, toutes les installations de la guinguette seront à disposition : cocktails, espace de restauration (food), jeux et autres animations estivales. Et pour couronner le tout, le lieu assurera bien évidemment la diffusion en direct des matchs de la Coupe du Monde 2026.

Informations pratiques pour organiser votre soirée

Voici tout ce qu’il faut savoir pour participer à ce rendez-vous :