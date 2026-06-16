Pause Guitare 2026 à Albi : une 30e édition anniversaire exceptionnelle avec Cali en ouverture

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Le compte à rebours est lancé ! Dans moins d’un mois, du 8 au 13 juillet 2026, le célèbre festival tarnais Pause Guitare soufflera ses 30 bougies. Pour l’occasion, les organisateurs ont concocté une édition anniversaire hors du commun qui fera battre le cœur d’Albi et de ses alentours pendant six jours consécutifs.

Un coup d’envoi gratuit et magistral avec Cali

Pour marquer le début de ces festivités exceptionnelles, le festival frappe fort dès le mercredi 8 juillet. Le public est convié sur la majestueuse place de la cathédrale Sainte-Cécile pour une soirée d’ouverture entièrement gratuite. C’est l’artiste Cali, accompagné d’invités surprises, qui aura l’honneur de lancer cette 30e édition avec un spectacle imaginé spécialement pour l’occasion.

12 scènes, 60 concerts : la ville d’Albi au rythme de la musique

Pendant près d’une semaine, Albi va se transformer en une véritable scène à ciel ouvert. Les festivaliers pourront naviguer entre 12 scènes différentes et profiter de plus de 60 concerts.

Fidèle à sa vocation de découvreur de talents, Pause Guitare mettra également en lumière plus de 50 artistes émergents, accessibles gratuitement à travers toute la ville. Les horaires de passage, les plans des sites et toutes les informations pratiques sont d’ores et déjà disponibles en ligne pour permettre à chacun de préparer son parcours musical.

Côté Main Stage, sur le célèbre site de Pratgraussals, l’engouement est à son comble. Les préparatifs s’accélèrent et il ne reste plus que les dernières places disponibles. Il est donc vivement conseillé de réserver sans tarder !

Un retour aux sources à Monestiés pour la clôture

L’histoire de Pause Guitare est belle, et pour la célébrer comme il se doit, le festival a décidé de revenir là où tout a commencé. Le lundi 13 juillet, direction le charmant village de Monestiés pour clôturer cette édition anniversaire en beauté avec une grande soirée gratuite et un bal populaire.

Informations pratiques et bons plans festivaliers

Pour faire de cette édition une expérience inoubliable, plusieurs initiatives ont été mises en place :