Punish Yourself et Potochkine en live au Metronome Toulouse !

Ce jeudi 6 octobre, les toulousains ont rendez-vous au Metronum Toulouse avec Punish Yourself, Potochkine et Château H pour un sulfureux rendez-vous dans le Pink Paradize 2022.

Après le noir et blanc, Punish Yourself retrouve des couleurs. Leur nouvel album Spin the pig est un hommage aux racines hardcore-indus du groupe dont les musiques sont chargées de références, et dont les extravagances visuelles sont la signature. Sexe, provocation et ambiance étrange, font de Punish Yourself un groupe à voir et à entendre…et à revoir dans le Pink Paradize !

PO-TOCH-KINE, trois syllabes, un sortilège puissant. D’amour et de colère. Le baptême païen d’un duo équivoque. Le chant ténébreux d’une voix puissante, la tension rythmique de la danse et de la techno. Des textes incandescents et en tensions racontant la vie d’une jeunesse interlope. La folie brute d’une génération, généralement, gênante… Provocante. Noirceur incandescente de la musique à grands coups de techno minimaliste, de synthpunk et de mélodie cold wave qui renvoie clairement Potochkine au mouvement EBM.

Infos et réservations : https://lemetronum.fr/