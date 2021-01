Prix Lumières 2021: Deux films soutenus par la Région Occitanie récompensés

Partager Facebook

Les films Deux et Josep, soutenus par la Région Occitanie, ont reçu des prix aux Prix Lumières 2021 le 19 janvier dernier en direct sur Canal +.

La 26e cérémonie de la presse internationale à Paris, qui décerne chaque année les Prix Lumières, s’est tenue sous la forme d’une émission diffusée en clair et en exclusivité sur Canal+ ce 19 janvier.

A cette occasion, deux films ayant bénéficié du soutien de la Région Occitanie ont reçu quatre prix :

Le film d’animation Josep d’Aurel a reçu le prix du meilleur film d’animation et le prix de la meilleure musique décerné à Sílvia Pérez Cruz. Produit par Les films d’Ici Méditerranée (Montpellier), Josep a reçu de nombreux prix depuis sa sortie en 2020 dont l’European Film Awards du meilleur film d’animation. La Région a soutenu son développement puis sa production à hauteur de 215 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à la création audiovisuelle. Deux sociétés régionales, Les Fées Spéciales et In Efecto, ont également apporté leur savoir-faire lors de la fabrication de ce long-métrage d’animation. Le Mémorial du camp de Rivesaltes est partenaire du film.

Le film Deux de Filippo Meneghetti a reçu le prix du Meilleur premier film et Martine Chevallier et Barbara Sukowa ont reçu le prix de Meilleure actrice. Tourné en partie à Montpellier et à Sommières, Deux a reçu le soutien de la Région Occitanie à hauteur de 130 000 € dans le cadre du Fonds d’aide à la création audiovisuelle. Produit par Paprika Films, Deux représentera également la France lors de la compétition des Oscars 2021.

Ces 2 films ont été accompagnés par l’Agence de cinéma de la Région, Occitanie films, soit au moment de leur préparation, de leur tournage, de leur avant-première et programmations et feront l’objet de rencontres et séances à destination des scolaires.