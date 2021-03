Printemps du Rire : Les leçons impertinentes de ZOU en ligne

Partager Facebook

Le 1er avril prochain, dans le cadre du Printemps du Rire 2021, découvrez le spectacle interactif et gratuit « Les Leçon impertinente de Zou » en direct de l’Espace Roguet de Toulouse.

Zou, pédagogue nomade, enseigne à loisir des sujets qu’on n’apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Son naturel désarme sa classe improvisée, ses exemples touchent les cœurs ensommeillés. Elle explique, décortique, analyse et en profite pour taper des coups de gueule, prendre à parti, rebondir, resserrer les rangs, faire des sondages, montrer et démontrer nos évidences conditionnées.

Zou est de ces choses qu’on ne peut pas taire. Elle est comme ce sentiment dont on ne peut pas se passer. Tant pis pour la casse, il est des rencontres qui doivent se faire.

Il s’agit d’un spectacle interactif! Si vous souhaitez interagir durant le spectacle sur le chat en ligne, connectez-vous à votre compte Youtube (ou si vous n’en avez pas, inscrivez-vous simplement avec votre adresse mail).

Evénement gratuit accessible à tous en live stream sur la chaîne Youtube du Printemps du Rire : https://www.youtube.com/channel/UCdfWvuHnq0Atp8z_ZalKERQ