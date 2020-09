Princess Thailand en concert à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Toujours dans le cadre de Halle Night Long, et pour son dernier weekend, la Halle de la Machine accueille ce vendredi 11 septembre le concert de Princess Thailand.

Vous avez sans doute croisé les membres de ce nouveau groupe français au sein de Sound Sweet Sound, qui, quatre années durant, ont parcouru l’Europe avec leur Rock Psyché, jusqu’à en devenir une référence underground du genre. En 2017, le groupe change de Line Up et de direction artistique. Il devient PRINCESS THAILAND. Ici, nous parlons de Rock au sens large du terme. Emmené par le chant brut et incantatoire de la chanteuse Aniela, le groupe composé de Pat, JB, Maxime, Jean et Nay joue une musique aux influences multiples : Noise, Post Punk, Psychédélique. On assiste alors à une déflagration sonore intense, à un lâcher prise salutaire, ponctués de moments d’évasion comme pour mieux se faire définitivement happer dans leur univers unique.

Le lendemain, La Halle de la Machine terminera sa saison estivale avec le concert des Idiots.