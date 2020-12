Premiers noms pour Live au Campo 2021 à Perpignan

Partager Facebook

La 6e édition du festival Live au Campo annonce les premiers noms pour ce rendez-vous à Perpignan en juillet 2021 : Véronique Sanson, Alain Souchon, Ines Reg ou encore Kendji Girac.

Lieu emblématique du patrimoine perpignanais, le Campo Santo sera cette année encore le rendez-vous immanquable des soirées estivales.

Au coeur du centre historique de la ville catalane, en face de la majestueuse cathédrale Saint Jean, en plein air, Live au Campo promet toujours une programmation audacieuse de qualité. L’équipe du festival, passionnée, travaille toute l’année afin de faire de chaque soirée un moment unique, dans un lieu qui l’est tout autant. Le festival fait également la part belle aux pépites et aux talents locaux qui partagent la scène et les loges avec les plus grandes têtes d’affiche.

Au programme de cette édition :

> Mardi 20 juillet : Beth Hart

> Mercredi 21 juillet : Kendji Girac

> Samedi 24 juillet : Ines Reg

> Dimanche 25 juillet : Véronique SAnson

> Mardi 27 juillet : Alain Souchon

Informations et réservations live-campo.com