Première bande annonce du West Side Story signé Steven Spielberg

Découvrez les premières images de la nouvelle version de West Side Story par Steven Spielberg.

Lors de la cérémonie des Oscars, où le sublime Nomadland a été couronné, on a pu découvrir les premières images de la version 2021 d’un film culte. En 1962, Jerome Robbins et Robert Wise offraient au monde une version moderne de Roméo et Juliette avec West Side Story. Une comédie musicale aux 10 Oscars. Le Jets et les Sharks, Maria et Tony, feront donc leur retour en décembre 2021 devant la caméra de Steven Spielberg.

En attendant, on peut découvrir une première bande annonce !