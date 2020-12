Pour Noël, faites des cadeaux Made In Toulouse !

Partager Facebook

A quelques jours de Noël, il vous reste quelques idées à trouver ? Toulouseblog vous propose à nouveau le guide ultime de Noël pour des cadeaux made In Toulouse !

ToulouseBlog a décidé de vous fournir un guide assez complet pour réussir des cadeaux made in Toulouse. Que ce soit des produits régionaux comme des initiatives de la région. Découvrez le guide ultime pour vos achats de Noël !



Des produits, des créations, des concept stores made in Toulouse

De la Violette pour Noël

Qui dit Toulouse, dit Violette. La fleur emblématique de la ville se décline pour toute la famille dans une gamme de produits allant de la bougie au linge de maison à des produits cosmétiques ou gourmands. Pour en savoir plus : https://www.lamaisondelaviolette.com/fr/12-Boutique

Les cosmétiques de la marque toulousaine Moé proposant des savons, des huiles etc… : https://www.moe-nature.fr/

Graine de Pastel propose aussi des soins à base d’huile de pastel, une plante médicinale cultivée dans le Lauragais : https://www.grainedepastel.com/fr/

Découvrez aussi les Savons Xavier et ses produits artisanaux : https://www.savonsxavier.com/

Pour de la décoration, de la vaisselle ou encore des Box cadeaux, vous pouvez penser à Mameez, un site qu’on adore : https://mameez.fr/

Fondée en 2017 à Toulouse par Anne-Laure Rami, découvrez la marque Sacopette pour les enfants : https://sacopette.com/

Pour faire une petite sieste n’importe où pensez au confort nomade des Petits Cadors. Soit des oreilles de sieste pour tout lieu. Et ça vient de Toulouse : https://www.petits-cadors.com/

Depuis Toulouse, découvrez la marque et le savoir faire de Barnabé aime le café. de magnifiques produits pour la femme et les enfants tout droit venu de l’imaginaire et de la créativité d’une Giniaux : https://www.barnabeaimelecafe.com/fr/

On aime aussi beaucoup le site La Roulotte du Pinson et ses péridots pour la maison et les enfants : http://www.laroulottedupinson.com/

Pour les petits, un peu de lecture avec les excellents titres de Milan Presse à découvrir sur le site officiel : https://www.milanpresse.com/

Pour les fêtes, on trouvera son bonheur à Slow Concept avec des marques françaises et locales. Un boutique est présente au 10 rue Sainte Ursule à Toulouse et le site : https://www.slowconcept.fr/

Slow Concept, 10 rue Saint Ursule Toulouse

La marque « From Toulouse with Love » propose toute une gamme de vêtement à l’accent toulousain : https://www.fromtoulousewithlove.com/

Pour des bijoux, on pense notamment à Marc Deloche et ses créations uniques dont toutes les toulousaines aiment découvrir : https://www.marc-deloche.com/

Des film d’animations made in Tat Productions

Le studio d’animation toulousain fête ses 20 ans. Quelle aventure incroyable avec notamment un Emmy Award pour les As de la Jungle. En plus de ce dessin animé on leur doit plusieurs petites merveilles comme dernièrement Terra Willy et en attendant Les aventures de Pil (2021), les Argonautes (2022) et le deuxième volet des As de la Jungle (2023). https://player.vimeo.com/video/468985041

>> http://tatprod.com/

Vivre de concerts à Toulouse

Depuis mars 2020, les salles de concert sont vides. Le Zénith de Toulouse comme le Bikini patientent jusqu’au retour des spectateurs. Et va falloir s’armer de patience. On peut toujours soutenir les salles de concerts en réservant son billet pour les prochains événements même si cela parait très loin. Certains, comme BOX OFFICE, mettent en place des bons cadeaux pour les prochains mois .

> www.lebikini.com

> www.box.fr

> www.bleucitron.net

> www.sallenougaro.com

> Aria de Cornebarrieu

> Metronum de Toulouse

> Connexion Live

> Zénith de Toulouse

Il en va de même pour les salles de spectacles comme de théâtre :

> La Comédie de Toulouse

> Casino Barrière de Toulouse

> Odyssud Blagnac

> Grand Rond

> Altigone à Saint Orens, près de Toulouse

> CAfé Théâtre les 3 T

Cité de l’Espace, Zoo African Safari, Halle de la Machine…Visitez Toulouse !

Toulouse regorge de lieux incroyables à visiter en famille. Que ce soit pour les petits que pour les grands. Des musées au Zoo, découvrez un large choix pour vous faire plaisir. L’idée étant de prendre vos entrées pour des jours meilleurs. A noter, à l’instar du ZOO African Safari, des boutiques permettent de s’offrir des produits dérivés .

> Cité de l’Espace : www.cite-espace.com

> Zoo African Safari : https://www.zoo-africansafari.com/

> Halle de la Machine : https://www.halledelamachine.fr/

> L’Envol des Pionniers : https://www.lenvol-des-pionniers.com/

> Musée Aeroscopia : http://www.musee-aeroscopia.fr/

> Musée Saint Raymond : https://saintraymond.toulouse.fr/

> Musée des Abattoirs : https://www.lesabattoirs.org/

Lire avec les librairies toulousaines

Depuis le premier confinement, les français comme les toulousains ont énormément lu dans cette période. Même fermées, les librairies continuent de proposer des click and collect. Et puis c’est toujours bien de retrouver les librairies après le déconfinement : Où trouver des livres à Toulouse pendant le confinement ?

TFC, Stade Toulousain, FENIX, Spacers, TO XIII, …un noël sport toulousain !

La saison des clubs toulousains bat son plein mais sans public. Il n’empêche qu’on peut s’équiper de son plus beau maillot ou d’autres goodies dans les boutiques des clubs de la ville rose.

> Boutique TFC

> Boutique Spacers Toulouse

> Boutique FENIX Toulouse

> Boutique Stade Toulousain

> Boutique TO XIII

Du bon son toulousain

Toulouse fourmille de jeunes talents. En plus des très médiatisés BigFlo & Oli, les toulousains nous offrent de bons disques. Et les sorties se sont bousculées ces derniers temps avec Heeka, The Twin Souls , Stairs et tant d’autres. Découvrez notre playlist avec les derniers artistes toulousains : https://open.spotify.com/playlist/4ABZ36BaEYfDjWLdwjZ78s

Et si vous voulez en écouter plus, découvrez le magazine Opus : www.opus-magazine.fr

Des jeux de société made in Toulouse

En famille, entre amis, les jeux de société font toujours plaisir. Si il est difficile de se réunir actuellement, n’oublions pas de s ‘amuser. Toulouse possède de nombreux créateurs de jeux dont voici quelques créations :

Les éditeurs toulousains de Morning présentent deux jeux très fun :

> Red Panda ( Morning ) : https://morning-games.com/collections/ideal-pour-les-soirees-entre-amis/products/red-panda

> Kill The unicorns (Morning) : https://morning-games.com/products/kill-the-unicorns

Du coté de Old Chap, encore des toulousains, on découvre les jeux :

> Les pierres de Coba

> Fiesta de los Muertos

> Par Odin

>> http://oldchap.games/fr/

L’éditeur de Toulouse Bkue Cocker propose une série de jeux complètement fous comme par exemple Yessss! (Blue Cocker)

> https://bluecocker.com/

Découvrez aussi l ‘excellent jeu de MushrooM Games, « Small Islands » : > Small Islands ( Mushrooms Games) : https://www.facebook.com/MushroomGames/

Un jeu de jardinage un peu fou avec Teropaïpaï : https://www.toulouseblog.fr/toulouse-un-jeu-de-societe-sur-le-theme-du-jardinage/

Un monopoly made in Toulouse existe : https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/monopoly-toulouse-0

Consommez locale !

En cette période de confinement, et avant les fêtes, il est très difficile de trouver ce qu’on veut sans faire appel à des géants de la distribution. Les petits commerces, très touchés par la crise, répondent à la problématique en ouvrant des sites pour faciliter l’achat. De leurs sites personnels à des plateformes regroupant plusieurs magasins :

> Géolocal-31 : un site permettant de recenser et localiser l’ensemble des commerces de proximité qui proposent des modalités de vente compatibles avec les mesures sanitaires actuelles.

> ToulouseBoutiques : site regroupant plusieurs boutiques

> soutien-commercants-artisans.fr : Ce site vous permet de commander des bons d’achat dans les commerces fermés.

> Cagette.net permet de passer des achats groupés de produits locaux, en direct de fermes, bio ou équitables.

Bières made in Toulouse

Toulouse et sa région regorge de brasseries artisanales de bière. Comme par exemple la brasserie Caporal, dans le quartier Purpan avec son malt et houblon français : www.brasseriecaporal.fr

On peut aussi se faire plaisir avec LA Garonette et sa large gamme de bière fabriqués dans le quartier Saint Agne : https://www.lagaronnette.fr/

Il y a aussi le Veilleur de Bières, une brasserie située à Muret et ses 7 produits et deux limonades : https://leveilleurdebieres.com/

Mais aussi :

> La brasserie Aviateur https://aviateur.beer/

> BBT Brasseur Toulousain : https://www.brasseur-toulousain.fr/

> Les frères Brasseurs : https://freresbrasseurs.com/

> La Braxenne : https://www.labraxeenne.com/

La gamme de spiritueux de Straw Bale

Nichée sur les coteaux du frontonnais aux portes de Toulouse, Straw Bale est une distillerie bio qui élabore des spiritueux dans la pure tradition artisanale.

https://www.strawbaledistillery.com/nos-spiritueux

Découvrez un Gin à la Violette chez Le Point Gin

Un assemblage composé de onze ingrédients, avec la spiruline et la violette comme ingrédients essentiels. Véritable emblème de la région toulousaine, et familière à Benoît Serres, dont le père est créateur de la première liqueur de violette dans les années 1950, cette fleur offre un aspect gourmand et floral au gin, tout en apportant une certaine rondeur, pour un alcool généralement très sec. La Spiruline quant à elle, procure le côté marin et chlorophyllien. Un savoureux mélange entre terre et mer, donnant naissance au Point Gin.



>> Site Internet : lepointgin.com

Les Whisky de Black Mountain Compagnie

Black Mountain Compagnie c’est le projet de quatre amis toulousains, entrepreneurs et passionnés. Caractérisés par leurs expériences complémentaires nécessaires au succès du projet, ils ont pris le pari fou de produire de grands whiskies français du Sud-Ouest. Une réussite à découvrir pour les fêtes de Noël !



> Site Officiel