Pour les vacances, un peu de cinéma avec la Cinémathèque de Toulouse

Pour les vacances, la Cinémathèque de Toulouse n’oublie pas les cinéphiles avec quelques activités à faire à la maison autour du cinéma.

Vous y découvrirez un focus sur le cinéma d’animation : du cinéma expérimental sans caméra à la publicité, en passant par les films pour la jeunesse !

Publicité animée sur Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée

Découvrez ce très court et simple dessin animé de 1929 diffusé au cinéma pour faire de la pub pour l’un des grands magasins de Toulouse : Au Capitole.

Le temps des grands magasins est révolu, Primark a remplacé Au Capitole, mais les techniques de marketing restent les mêmes : forme attrayante, organisation de jeux avec des prix à gagner et évidemment l’abondance accessible « le plus beau choix – la plus grande nouveauté – les meilleurs prix ».

>> https://memoirefilmiquedusud.eu/collection/item/1359-redirection

En kiosque : La reconnaissance des films d’animation

Deux articles de Pour vous, en 1929 et 1938, témoignent de la reconnaissance progressive du cinéma d’animation dans une revue populaire.

> https://bib-num.cinemathequetoulouse.fr/viewer/57/?offset=32#page=3&viewer=picture&o=&n=0&q=

> https://bib-num.cinemathequetoulouse.fr/viewer/142/?offset=7#page=8&viewer=picture&o=&n=0&q=

Le cinéma d’animation sans caméra

La Cinémathèque vous propose une sélection étonnante de films courts conservés dans ses collections : des films peints et/ou grattés directement sur pellicule, à la croisée du cinéma expérimental et du cinéma d’animation.

Voir les films : https://vimeo.com/showcase/7897075

À voir également, un montage de films chromolithographiques datant du début du XXe siècle destinés à des projections sur appareils-jouets.

Voir le film : https://vimeo.com/182561734

Cinéma d’animation : réalise ton film !

La Cinémathèque vous invite à retracer les origines du cinéma d’animation et ses différentes techniques. Des premiers jouets optiques au dessin animé, en passant par l’animation en volume, découvrez de quelle manière l’illusion du mouvement se crée à partir d’images fixes. Puis, à votre tour, essayez-vous au film d’animation grâce à l’application Stop Motion Studio et donnez vie à toutes vos idées !

> http://pdf.lacinemathequedetoulouse.com/fiche-activite-cinema-animation-7.pdf