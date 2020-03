Pour le confinement, les astronautes ESA vous conseillent ce jeudi !

Partager Facebook

Ce jeudi 26 mars dès 16h, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) organise avec Asteroid Day un événement en ligne durant lequel les astronautes partageront ce que les missions spatiales leur ont appris sur la vie en milieu confiné. Le toulousain Thomas Pesquet sera de la partie.

Le confinement actuel pour raisons sanitaires et les missions spatiales habitées ont des points communs. Les astronautes doivent ainsi vivre parfois plusieurs semaines ou mois dans un vaisseau (la Station Spatiale Internationale en ce moment) sans possibilité d’en sortir sauf en application de procédures strictes (la marche spatiale en scaphandre). On voit que le parallèle existe et d’ailleurs le toulousain Thomas Pesquet en avait fait une vidéo.

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) a décidé d’organiser pour le 26 mars un événement en ligne durant lequel ses astronautes partageront leurs connaissances.

Le sujet sera le confinement avec les astronautes de l’ESA ainsi que des personnalités telles que le physicien Brian Cox, Ranga Yogeshwar et Bruce Benamran (e-penser) ou encore Mayim Bialik (The Big Bang Theory, docteur en neurosciences) et les actrices Olivia Newton-John et Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia).

Surtout, vous pouvez participer en posant dès maintenant vos questions sur les réseaux sociaux de SpaceConnectUs (Twitter, Facebook et Instagram) avec le hashtag #SpaceConnectUs. ( https://www.facebook.com/EuropeanSpaceAgency/ )

Un direct est prévu le jeudi 26 mars en plusieurs langues à partir de 16h. La section en langue française du programme commencera à 19h heure française (et se finira à 19h30).