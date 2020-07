Pour la saison prochaine, la Cinémathèque de Toulouse propose une offre éducative

Partager Facebook

Depuis plusieurs années, la sensibilisation des publics jeunes au patrimoine cinématographique constitue l’une des priorités de la Cinémathèque de Toulouse. Alors que les modalités de découverte des films anciens sont aujourd’hui bouleversées, la Cinémathèque de Toulouse cherche, plus que jamais, à donner aux nouvelles générations le goût du patrimoine.

À partir de septembre 2020, la Cinémathèque de Toulouse rouvre ses portes aux publics scolaires, étudiants ou associatifs avec l’envie intacte de leur offrir un lieu de découverte et d’expression malgré des mesures sanitaires nécessaires. Séances adaptées, médiations ou partenariats, la Cinémathèque vient d’éditer une brochure qui décrit ses principales actions en faveur de la transmission du patrimoine cinématographique et de l’éducation à l’image.

Du vingtième anniversaire des studios TAT (qui présenteront notamment une exposition inédite) au cycle Charlie Chaplin, la saison de la Cinémathèque de Toulouse réserve de belles surprises aux jeunes spectateurs. Elle sera aussi rythmée par les festivals : Histoires de cinéma et ses rencontres pour les scolaires, La Cinémathèque Junior en fête ! avec ses ateliers et ciné-concerts avant Noël, ou encore Extrême Cinéma qui chaque année ouvre les portes du « Bis » aux lycéens et étudiants.

Enfin, nouveauté dans l’offre destinée aux scolaires, le lancement d’une cinémallette Littérature & Cinéma qui circulera dans les établissements de l’Académie de Toulouse à partir de novembre, avec le soutien de la Fondation Banque Populaire Occitane. Elle concrétise un travail de plusieurs années mené en partenariat avec l’Éducation nationale. Cette cinémallette proposera aux enseignants de la maternelle au lycée de nombreux contenus pédagogiques inédits mettant en regard ces deux champs de production artistiques ; le tout au sein d’une valise qui contiendra notamment des tablettes numériques et des ouvrages papier.

