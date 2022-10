Portes ouvertes à la Ferme Macadam Gardens à Seysses

Partager Facebook

Samedi 8 octobre, Macadam Gardens propose une journée portes ouvertes de la ferme et l’inauguration de l’épicerie Ô Boudu Champ. Faites le plein de produits locaux et de saisons.

Implantés aux portes de Toulouse, à Seysses depuis 2013 pour y produire des plants et des légumes en agriculture biologique, Macadam Gardens a créé ene épicerie paysanne sur la ferme Ô Boudu Champ. Ce samedi, le temps d’une journée, ce sera l’occasion de découvrir la ferme et inaugurer l’épicerie. Macadam Gardens a préparé un évènement convivial avec visite des champs, repas fait maison et boissons, ateliers et présentation des producteurs partenaires qui vous feront découvrir leurs métier et leurs produits !

Pour nos papilles, en cette période automnale, Macadam Gardens propose un repas avec des spécialités réunionnaises afin « d’apporter un peu de soleil en ce début de mois d’octobre » . Avec bien entendu, des ingrédients locaux !

Pour en savoir plus : https://macadam-gardens.fr/