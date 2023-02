Plus de 500 000 spectateurs pour Pattie et la Colère de Poséidon

Le film d’animation Pattie et la colère de Poséidon des toulousains du studio TAT a déjà rassemblé 516 653 spectateurs !

Pattie et la colère de Poséidon confirme son succès en franchissant la barre symbolique des 500.000 entrées. Le quatrième film d’animation du studio TAT, sorti en salles le 25 janvier, réunit 516.653 spectateurs au terme de son 4ème weekend d’exploitation. Avec l’entrée en vacances des régions d’Occitanie et d’Île-de-France, la nouvelle comédie d’aventures du studio toulousain est en passe de devenir le plus gros succès de TAT depuis les As de la Jungle en 2017.

La carrière du film est également bien lancée à l’international, puisqu’il cumule déjà 270.000 entrées hors de nos frontières. En Italie, il se place en 6ème position du box office ce weekend, en totalisant plus de 75.000 entrées. Il atteint aussi la 6ème position du box office au Royaume-Uni avec 150.000 entrées au total, réalisant le plus gros résultat pour un film français depuis 2017. Pattie et la colère de Poséidon sortira en Grèce ce jeudi 23 février, on lui souhaite de belles séances à domicile !