PLK en concert ce vendredi à Toulouse

Vendredi 3 juin, le rappeur PLK sera sur la scène du Zénith de Toulouse.

Après un premier album « Polak » certifié platine, accompagné d’une tournée sold out partout et de la mise à feu des plus grandes scènes de festivals l’été dernier, PLK accélère encore avec un second opus Enna. Dans les 18 titres de l’album on retrouve quatre collaborations avec les rappeurs Niska, Rim’K, Heuss L’Enfoiré et Hamza. Un album certifié disque d’or en seulement 14 jours puis dique de platine en 52 jours. Après une réédition en 2021, PLK sera donc sur la scène du Zénith de Toulouse au mois de juin.